NASA: к Земле летит астероид размером с футбольное поле

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К нашей планете приближается космическое тело внушительных размеров, об том говорится на сайте NASA.

Астероид, по размерам сравнимый с футбольным стадионом, приблизится к Земле сегодня 22 февраля. Он пролетит на расстоянии в четыре миллиона километров от планеты. По оценке ученых, его размер составляет более 213 метров.

Помимо всего прочего, в NASA следят за несколькими космическими объектами, которые пройдут вблизи планеты. Так, в ближайшие сутки рядом с нашей Землей пролетят космические тела 2020 BV9 диаметром 23 метра и 2021 CC5 диаметром 40 метров. Первый пролетит на расстоянии 5,6 миллиона километров, а второй будет еще дальше - в 6,9 миллиона километров от Земли. -0-