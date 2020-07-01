NASA показало 11-летний солнечный цикл в одном видео

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное аэрокосмическое агентство представило результат десятилетнего наблюдения за Солнцем в одном ролике. Кадры опубликовали в YouTube.

Ученые с помощью обсерватории солнечной динамики на орбите Земли собрали более 425 миллионов изображений нашей звезды и соединили их в одном ролике. Таким способом исследователи предоставили людям возможность понаблюдать за полным 11-летним солнечным циклом.

Снимки сделаны на такой длине волны, что можно увидеть самый внешний слой Солнца - корону. Благодаря этому прослеживается активность ближайшей к нам части Солнца. Обсерватория делает фотографию каждый час, а всего за 10 лет наблюдений ученые собрали свыше 20 миллионов гигабайт данных. Помимо всего прочего, специалисты NASA разделили ролик на примечательные события: выбросы энергии, транзиты планет и извержения на Солнце. -0-