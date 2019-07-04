NASA показало невероятное фото с орбиты Земли

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическое агентство опубликовало в своем Instagram потрясающий снимок, сделанный с борта МКС.
Словить удачный кадр удалось, когда станция пролетала над морем Сулавеси в Индонезии. Кроме этого, на снимке можно увидеть часть солнечной панели станции и невероятный пейзаж, облака и отражающиеся в воде Солнце.
Невероятное фото оценили по достоинству. Пользователи Instagram оставили под снимком миллион лайков и тысячи комментариев.
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