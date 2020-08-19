NASA показало сразу два явления над Землей, запечатленных с орбиты - фото

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты NASA на борту МКС стали свидетелями сразу двух атмосферных явлений. Кадрами поделились в Instagram агентства.

На фото попали два явления, которые происходят на одной высоте в земной атмосфере, но имеют разные причины происхождения. Впрочем, выглядят они потрясающе.

В частности, астронавтам NASA удалось запечатлеть северное сияние и свечение неба. Первое явление происходит из-за взаимодействия солнечной энергии с магнитным полем Земли, а свечение неба образуется, когда в небе начинается реакция химических веществ.

Кадр был сделан 16 марта, когда МКС пролетала над Аляской. Фотографию разместили в социальной сети, где она за несколько часов собрала сотни тысяч лайков, а в комментариях люди начали бурное обсуждение и выразили свое восхищение атмосферными явлениями Земли. -0-