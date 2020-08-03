NASA показало вылавливание Crew Dragon из воды - видео

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA на своей странице в Twitter поделилось кадрами вылавливания нового космического корабля SpaceX из воды в Мексиканском заливе.

На видео запечатлен момент, как корабль Crew Dragon достают из воды и погружают на платформу Go Navigator. В этот момент американские астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли находятся внутри.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020

Напомним, летательный аппарат отстыковался от МКС второго августа и направился к Земле. В тот же день Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. Миссия космонавтов из США продлилась чуть более двух месяцев. Стар корабля к станции на орбите был совершен 30 мая. -0-