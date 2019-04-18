NASA рассказало о приближении климатической катастрофы

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты NASA рассказали, что, по последним подсчетам, выбросы парниковых газов ведут к быстрому глобальному потеплению и приближают наступление климатической катастрофы, передает EurekAlert .

Спутник Aqua, на борту которого находится атмосферный инфракрасный зонд AIRS, с 2003 по 2017 годы отслеживал температуру воздушного слоя у поверхности моря. Его результаты сопоставили с данными приповерхностных температурных аномалий, полученными Институтом космических исследований имени Годдарда.

Анализ показал, что показатели аналогичны друг другу. Так, температура земной поверхности повысилась на абсолютно всех географических точках. Самым теплым годом за 15 лет наблюдений стал 2016-й.

Ученые говорят: если оставить все как есть, и не предпринимать никаких действий для улучшения ситуации, к концу века температура морской воды в верхнем слое поднимется на 0,78 градуса. Это приведет к повышению уровня моря на 30 см и будет способствовать образованию сильных штормов, ураганов и обильных осадков.-0-