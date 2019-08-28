28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле огромного астероида 2000 QW7, сообщает CNN .

Астероид, диаметр которого составляет от 290 до 650 м, пролетит 14 сентября на расстоянии 5,3 млн км от Земли со скоростью, превышающей 23 тыс. км/ч.

По данным NASA, которое отслеживает передвижения небесного тела, астероид не представляет опасности.

Астероидами называются относительно небольшие небесные тела, имеющие в основном неправильную камнеподобную форму, размером от 30 м. В переводе с латинского слово "астероид" означает "подобный звезде". Это наименование они получили за сходство со звездами при наблюдении в не слишком мощные телескопы. Большинство известных астероидов располагается между орбитами Марса и Юпитера в Главном поясе астероидов.-0-