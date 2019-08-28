28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле огромного астероида 2000 QW7, сообщает
Астероид, диаметр которого составляет от 290 до 650 м, пролетит 14 сентября на расстоянии 5,3 млн км от Земли со скоростью, превышающей 23 тыс. км/ч.
По данным NASA, которое отслеживает передвижения небесного тела, астероид не представляет опасности.
Астероидами называются относительно небольшие небесные тела, имеющие в основном неправильную камнеподобную форму, размером от 30 м. В переводе с латинского слово "астероид" означает "подобный звезде". Это наименование они получили за сходство со звездами при наблюдении в не слишком мощные телескопы. Большинство известных астероидов располагается между орбитами Марса и Юпитера в Главном поясе астероидов.-0-