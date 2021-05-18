Наша битва будет легендарной: парень сыграл с малышом в гляделки и повеселил сеть

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США недавно поделился уморительным роликом на YouTube.

Парень проводил время в местном кафе города Орем в штате Юта, когда ему на глаза попался маленький ребенок. Малыш несколько минут смотрел на мужчину и не моргал, что стало началом легендарной битвы.

Американец включил камеру и схватка началась. Несколько секунд "участники битвы" гляделок смотрели друг на друга, пока парень не проиграл. Позже он опубликовал ролик и повеселил сеть, упомянув, что, кажется, нашел будущего чемпиона мира. -0-