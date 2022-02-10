Нашел кроличью лапку? Американец за два месяца выиграл в лотерею 264 раза

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел с мужчиной из США, благодаря чему герой истории стал богаче на несколько сотен тысяч долларов. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина по имени Джелен Тейлор привлек внимание пользователей, когда представители одной из американских лотерей сообщили, что он выиграл за два месяца 264 раза. Позже в интервью Тейлор рассказал, что везение тут ни при чем, ведь он просто доверился своей интуиции.

Житель США купил более сотни билетов, в которых использовал одинаковую комбинацию из трех цифр. В итоге это принесло ему выигрыш в $500 с каждого билета. В итоге мужчина выиграл около $52 тысяч. В следующем розыгрыше Джелен Тейлор решил не менять стратегию, которая вновь дала свои плоды.

Американец вновь выиграл, но на этот раз денежный приз со всех лотерейных билетов составил $80 тысяч. В итоге суммарный выигрыш составил $132 тысячи, а пользователи сети принялись шутить, что Джелен просто нашел кроличью лапку.-0-

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