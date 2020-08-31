Нашли друг друга! Мужчина и попугай устроили шумную дуэль, но жене это не особо понравилось - видео

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Голландии опубликовал в YouTube забавный ролик с участием своего попугая.

Мужчина и птица решили устроить шумную дуэль как лучшие друзья. Почти в унисон они весело кричат и смеются, что придало ролику популярности.

Впрочем, не только это привлекло внимание пользователей. За заднем плане стоит жена парня, которая, судя по ее лицу, не очень рада такому развлечению мужа с питомцем. Также многие юзеры отметили, что, скорее всего, это не первый раз, когда ее "соседи" так развлекаются.

Разумеется, необычные кадры и потрясающая реакция девушки сделали ролик популярным, а также видео стало предметом для шуток: "Когда давно не виделись с другом", "У девушки мысль: да сколько можно!", "Когда нашел такого же веселого, как и ты". -0-