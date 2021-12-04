"Нашли себе игрушку": пятеро котят играют с кроликом (Видео)

Забавный ролик о питомцах разместил пользователь YouTube. На видео 5 черных котят играют с кроликом.

По всей видимости, грызуну нравится проводить время с животными. Он совсем их не боится и даже сам залазит в их лежанку. Когда же мама-кошка приходит к котятам, кролик непременно сидит рядом.

Дружелюбное общение животных развеселило пользователей сети. Ролик набрал более 47 тысяч просмотров. Некоторые подписчики канала с юмором прокомментировали происходящее на видео: "Какие забавные животные! Кролику явно не хватает общения, раз он котенком притворяется", "Этот кролик, походу, достал котят!", "Нашли себе игрушку. Сколько котом не притворяйся, все равно кроликом останешься!"