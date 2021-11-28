"Насмеялись до слез": маленькой обезьянке пришлось убирать за расшалившимся попугаем (Видео)

Ролик с забавными питомцами появился на одном из YouTube-каналов.

В то время, пока обезьяна Биби смотрела телевизор, попугай разбросал ее одежду, висящую на вешалке. Когда обезьянка обнаружила это безобразие, она собрала вещи в корзину, а затем положила в стиральную машину. Чистую одежду Биби развесила по своим местам, а затем отправилась искать того, кто навел беспорядок.

Видео очень понравилось пользователям сети. Ролик набрал более 8 миллионов просмотров и 44 тысячи лайка. Многие подписчики канала были поражены сообразительностью обезьяны и оставили восторженные комментарии: "Бибиша уже взрослая, сама стирает, развешивает свои вещи на сушилке, в перерыве смотрит сериал со своим участием, пожевывая мармелад", "Труженица!", "Спасибо за чудо маленькое. Насмеялись до слез", "Хозяюшка. Такая умница и красавица!"