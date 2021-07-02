Настал мой момент: фокусник прославился на весь мир, ворвавшись с трюками в эфир (Видео)

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube завирусился ролик с участием молодого человека, который поразил всех своими навыками создания иллюзии. Внимание на кадры обратило издание Unilad.

Журналист из Израиля вел прямой репортаж с одной из улиц города, когда всю его работу свел на нет фокусник. Мужчина увидел камеру и понял, что настал его момент. Не долго думая он достал реквизит и принялся показывать трюки, создавая забавные иллюзии с помощью колоды игральных карт.

Представление за спиной журналиста продлилось лишь несколько секунд, но этого хватило, чтобы фокусник воспользовался возможностью и прославился на весь мир. Неудивительно, что кадры с мужчиной разошлись по сети и продолжают собирать огромное число просмотров с хвалебными комментариями. -0-