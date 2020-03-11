Настасья Самбурская показала приданое – поклонники озадачены

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская озадачила подписчиков свежим фото в Инстаграм. В подписи к посту актриса называет себя невестой и, лежа на полу, демонстрирует свое приданое.

Менее чем за сутки фотография с подписью "Невеста с приданым", на которой Самбурская позирует лежа на ковре, собрала более 136 тысяч лайков.

Фолловеры оценили юмор актрисы и написали множество комментариев: "Ковер не на стене? Не порядок", "Почему ковер такой мятый, не следишь совсем)", "Скоро и на твоей улице перевернется Камаз с мужчинами".

Некоторые прямо в Инстаграм предложили Самбурской руку и сердце, написав в комментариях "Выходи за меня".-0-