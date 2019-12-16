Настасья Самбурская сделала неудачный макияж и получила шквал критики

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Настасья Самбурская поделилась на своей странице в Instagram новым снимком и получила в ответ шквал критики.

На фото 32-летняя знаменитость сделала интересный макияж, а в подписи к посту написала "рецепт" идеального селфи: "Мне нужна твоя критика. И лайк. Небольшой лайфхак, щеки можно не кусать, а просто слегка расслабить челюсть, мои акулки. И кончиком языка слегка прикоснуться к корням верхних зубов, с внутренней стороны".

Правда фолловеры актрисы не оценили по достоинству лайфхак от Самбурской и сочли, что она в этом образе больше похожа на мужчину. В итоге, простой совет обернулся для актрисы тысячами гневных комментариев. К слову, с некоторыми из подписчиков Настасья Самбурская вступила в словесную перепалку. -0-