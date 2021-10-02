Настасья Самбурская сделала стильный кадр, но забыла примерить нижнее белье

Настасья Самбурская. Фото из Instagram
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Настасья Самбурская опубликовала недавно в Instagram любопытный кадр.
Артистка приняла участие в стильной фотосессии, а результатом поделилась с поклонниками. Настасья Самбурская примерила джинсовые штаны и куртку, а под низ надела белую полупрозрачную майку. Казалось бы, что все в порядке, однако наряд получился пикантным, ведь актриса отказалась от нижнего белья.
Красивый и соблазнительный снимок не остался без внимания фолловеров, которые выразили свое восхищение в массе хвалебных комментариев и огромном числе лайков. -0-