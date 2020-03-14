Настасья Самбурская снялась для журнала MAXIM и рассказа о неудачах в отношениях

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телесериала "Универ" Настасья Самбурская разместила в Instagram новый пост, который заставил миллионы поклонников дышать чаще.

Актриса показала в социальной сети обложку журнала Maxim, которую украсила сама Самбурская. Для этого она выбрала стильный металлический бюстгальтер и пояс из цепей. Поклонники актрисы оценили образ звезды, а в интервью журналу Настасья Самбурская рассказал о своих неудачах в отношениях.

Звезда призналась, что легкомысленно подходит к выбору мужчин и ранее не понимала, что важна, в первую очередь, духовная составляющая. "Если я захочу удивить своего мужчину, я ему приготовлю еду. Но я не буду бросать все и варить, мать его, борщ! Зато я могу дать понимание, тепло, нежность, надежность, заботу - у меня всего этого в избытке. Так вот, я баба не для красоты и борща", - поделилась Настасья Самбурская.

Фанаты актрисы тепло приняли пост и оставили под записью более 2,5 тыс. восторженных комментариев. -0-