Настя Ивлеева показала свои архивные фото до того, как обрела популярность

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер и телеведущая Настя Ивеева показала в своем Instagram несколько снимков из прошлого.

Фотографиям более пяти лет, а сделаны они были до того, как Настя переехала в Москву из Северной столицы России. Перемены коснулись не только ее карьеры, но и внешности. В то время Ивлеева предпочитала носить длинные волосы с темными оттенками, а также выделялись ее пухлые щечки.

В подписи к посту Ивлеева рассказала свою историю становления популярной, а также предалась ностальгии. "Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию – хостес", - написала звезда в Instagram.

В комментариях знаменитость поддержали поклонники, а также они поделились своими историями, связанными с переездом в Москву. Сегодня у Насти Ивлеевой в Instagram более 16,6 млн подписчиков, а также она ведет свое шоу на YouTube и принимала участие в съемках программы "Орел и решка". -0-