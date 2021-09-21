Настя Ивлеева рекордно располнела и разочаровала поклонников

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева представила в Instagram новый пост и удивила многочисленных фолловеров.

Знаменитость приняла участие в фотосессии вместе с Томми Кэшем, где они рекордно располнели. Настя Ивлеева в своих максимальных размерах предстала перед камерой, однако мало кто был доволен фото. На размещенном снимке видно, что Ивлеевой и Кэшу прибавили лишний вес с помощью фотошопа, Участники съемки демонстрируют жировые складки на теле и второй подбородок, а также телеведущая примерила обтягивающий наряд. позже знаменитость удалила пост, однако интернет помнит все!

Новая фотосессия с располневшей Настей Ивлеевой разочаровала поклонников. Многие упрекнули знаменитость в том, что она унижает честь полных людей. Кроме этого, юзеры слабо оценили новый пост. -0-