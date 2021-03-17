Настя Ивлеева с размахов отметила день рождения - сливки шоу-бизнеса пришли в необычных образах

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 марта Насте Ивлеевой исполнилось 30 лет. По этому случаю она закатила роскошную вечеринку, на которую пришли сливки шоу-бизнеса. До сих пор о празднике говорят - в социальных сетях наряды звезд и сама именинница активно обсуждаются.

Снимками с праздника Ивлеева поделилась в своем Instagram. Вечеринка была в стиле cyber baroque. Сама звезда написала, что гости признавались ей, что давно ждали такую тусовку - к ней пришли селебрити трех поколений. Главное, что всем было очень весело. Подробный фотоотчет и наряды звезд можно увидеть в фотогалерее.-0-