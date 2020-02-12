Настя Ивлеева в новой фотосессии стала копией Моники Белуччи

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Анастасия Ивлеева показала своим поклонникам несколько фото из необычной фотосессии и впечатлила пользователей Instagram.

Звезда предстала перед камерой в необычном образе, который кардинально отличается от ее стиля. Ивлеева сделала короткую прическу и стала брюнеткой. Кроме этого она примерила черный комбинезон.

Интересный образ превратил знаменитость в Монику Белуччи, сходство с которой заметили подписчики телеведущей. "На Монику Белуччи похожа)", "На второй фотокарточке прям Моника", "Вау не узнать", - написали пользователи социальной сети. Они бурно приняли новые снимки Насти Ивлеевой и оставили под записью почти 5 тысяч комментариев. Причем, как восторженных, так и с юмором.-0-