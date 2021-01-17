Настя Каменских хвастается своей коллекцией купальников с отдыха в тропиках (Фото)

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Настя Каменских отправилась со своим уже мужем Потапом на отдых и не прекращает публиковать в Instagram самые разнообразные кадры.

Звезда решила, по всей видимости, показать фолловерам все свои купальники, потому что ее прогулки по белоснежным пляжам проходят только так. Для выхода к воде Настя Каменских в очередной раз выбрала яркий розовый купальник, который выгодно подчеркнул фигуру певицы и ее красоту.

Разумеется, фолловеры не смогли пройти мимо кадров. В комментариях они завалили певицу Настю Каменских огромным числом восторженных комментариев, а пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-