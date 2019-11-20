Настя Каменских изменила цвет волос и рассорила фанатов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Настя Каменских поделилась на личной странице в Instagram новым снимком и привлекла внимание недоброжелателей.

Артистка решилась на смену образа и предстала перед пользователями социальной сети с новым цветом волос и прической. Изменения освежили имидж Насти Каменских.

Примечательно, но певица не стала обрабатывать фотографию в специальных редакторах и не постеснялась показать многомиллионной аудитории свои мимические морщинки. На звезду тут же накинулись хейтеры, которые отметили, что Каменских изменилась не в лучшую сторону после свадьбы с Потапом.

В свою очередь, на защиту артистки встали преданные поклонники, которые засыпали ее комплиментами. Впрочем, обсуждение нового образа Насти Коменских продолжается, а пост в Instagram собрал более 130 тысяч лайков. -0-