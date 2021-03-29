Настя Каменских не постеснялась поделиться в Instagram очень жарким фото с пляжа

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Настя Каменских недавно представила в Instagram новое фото и впечатлила юзеров сети.

Знаменитость продолжает делиться фотографиями со своего отдыха. На этот раз Настя Каменских не постеснялась ничего и опубликовала очень жаркий снимок в бикини на пляже. Певица примерила голубой купальник, взяла бокал шампанского, а ее новоиспеченный муж и фотограф Потап выбрал для кадра ну уж очень жаркий ракурс.

Разумеется, пост не остался без внимания фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение Настей Каменских в комментариях. Неудивительно, что фотография за короткое время собрала сотни тысяч лайков. -0-