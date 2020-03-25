Настя Каменских поделилась секретами шикарного внешнего вида - можно брать на заметку

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настя Каменских регулярно делится с подписчиками в Instagram фотографиями из жизни. Они касаются творческой активности, развлечений и вопросов красоты и спорта. Например, можно увидеть много снимков из тренажерного зала, ведь звезда тщательно следит за фигурой.

В свежем посте в Instagram она рассказывает, как правильно заниматься, чтобы спорт приносил пользу - все советы из личного опыта Каменских.

Акцент девушка сделала на том, что крайне важны подготовка и восстановление. Вот, что она советует.

Во-первых, не заниматься сразу же после сна. Лучше всего приступать к активным тренировкам через один час после пробуждения.

Во-вторых, тренировать необходимо исключительно разогретые мышцы. Без разминки можно получить травму.

В-третьих, завершать тренировку нужно растяжкой, которая снимет напряжение.

В-четвертых, важен хороший полноценный сон. Во время сна наш организм восстанавливает силы.

В-пятых, необходимо пить воду для красивой и эластичной кожи, крепкой сердечно-сосудистой системы.-0-