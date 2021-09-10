Настя Каменских поделилась снимком с отдыха и жарко стало всем в Instagram

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась на курорт, откуда порадовала фанатов новым снимком в Instagram.

Артистка совместила отдых с работой, однако не упустила шанса похвастаться своим новым бикини. Привлекательный образ Насти Каменских в крошечном купальнике очаровал сеть. Наряд с леопардовым принтом оказался настолько красивым и так выгодно подчеркнул природную красоту певицы, что жарко стало всем в Instagram.

Разумеется, снимки не остались без внимания поклонников Насти Каменских, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев и огромном числе лайков. -0-