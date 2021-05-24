Настя Каменских показала впечатляющее видео в шикарном наряде

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Настя Каменских представила в Instagram небольшой ролик, который привлек внимание поклонников.

Артистка опубликовала впечатляющее видео, сделанное из кадров недавней фотосессии. Настя Каменских поразила людей не только своей красотой, но и шикарным нарядом. Знаменитость примерила красное платье с декольте и множеством блестящих элементов.

В новом посте Настя Каменских решила поделиться небольшим откровение и рассказала о своем новом альбоме. Певица отметила, что писала его для женщин, чтобы они не стеснялись и понимали, что могут быть любыми. Кадры пришлись по вкусу юзерам, которые оставили множество восхищенных комментариев. -0-