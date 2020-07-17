Настя Каменских поразила Instagram своей талией

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил фолловеров.

Артистка предстала перед объективом камеры в обтягивающем спортивном костюме. Фото получилось не очень ярким, однако поклонники звезды оказались в восторге. Юзеры оценили внешний вид Насти Каменских, а также акцентировали внимание на тонкой талии знаменитости. В подписи к посту исполнительница пожелала всем доброго утра, а также написала: "Сделаем день суперпродуктивным и закончим все дела, которые запланировали на эту неделю. Вы со мной?"

Люди отметили, что певица выглядит великолепно и свежо, поэтому поспешили завалить комплиментами Каменских в комментариях. Пост быстро набрал сотни тысяч лайков. -0-