Настя Каменских приковала внимание поклонников, похваставшись своей фигурой в Instagram

Настя Каменских. Фото из Instagram
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Настя Каменских разместила в Instagram новый пост, который моментально привлек внимание поклонников.
Артистка не упустила шанса похвастаться своей стройной фигурой, поэтому записала небольшой ролик. В кадре Настя Каменских танцует перед камерой, предварительно примерив соблазнительный синий наряд, выгодно подчеркнувший естественную красоту звезды.
Разумеется, кадры приковали внимание поклонников Насти Каменских, которые поспешили в комментариях выразить свое восхищение красотой артистки. Сам ролик быстро посмотрели огромное число раз. -0-