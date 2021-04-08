Настя Каменских примерила леопардовое бикини, но вызвала подозрения (Фото)

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Настя Каменских продолжает в Instagram делиться кадрами с отдыха, не забывая радовать фолловеров снимками в купальниках.

В очередной раз знаменитость примерила соблазнительный наряд. Для похода на пляж Настя Каменских выбрала леопардовое бикини, однако все пошло не совсем по плану. Никто из поклонников не сомневался в красоте артистки, однако неудачная поза вызвала подозрения.

Многие фолловеры принялись в комментариях писать, что Настя Каменских беременна и указали на ее живот, но нашлось место и для шуток. "Походу пузик", "Станешь мамой ??!!!?", "Там плотный завтрак)", - написали фолловеры певицы. Пост привлек внимание юзеров и быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-