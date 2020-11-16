Настя Каменских рассказала, как сделать неделю классной. Только личный опыт звезды

Настя Каменских. Фото из Instagram
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настя Каменских поделилась в Instagram своими секретами продуктивной и интересной недели.
Во-первых, звезда советует написать список дел на ближайшую неделю. В конце недели - обязательный анализ.
Во-вторых, Настя рекомендует обязательно попробовать сделать что-то новое, чего раньше вы точно не делали.
В-третьих, нужно говорить окружающим больше приятных слов и комплиментов.
Фанаты написали, что попробуют эти советы на практике, а потом напишут о результате.-0-