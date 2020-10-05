Настя Задорожная вышла замуж - поклонники направляют свои поздравления

Настя Задорожная. Фото из Instagram
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Настя Задорожная опубликовала в Instagram несколько фотографий, где четко можно понять, что она связала себя узами брака.
Второго октября 35-летняя звезда экрана обменялась кольцами со своим избранником. Для церемонии Настя Задорожная выбрала классический белый костюм, а помимо обмена кольцами, молодожены еще сделали парные татуировки в знак своей любви.
Разумеется, такое радостное событие не осталось без внимания пользователей сети, которые принялись поздравлять новоиспеченную семью. За непродолжительное время набралось сотни теплых слов в адрес Насти Задорожной и ее мужа Владимира. -0-