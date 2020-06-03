"Настюша-красатуша" - Настя Каменских в соблазнительном образе впечатлила подписчиков

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram пост в ярком образе, который пришелся по вкусу пользователям сети.

Артистка предстала перед камерой в соблазнительном наряде. Он примерила ярко-розовый обтягивающий топ и кожаную мини-юбку. В подписи к посту Каменских написала, что "девушка просто хочет повеселиться". Также звезда попросила у подписчиков определить, какой из снимков лучше.

Юзеры сети не смогли сразу дать точного ответа: "Прекрати давать такой тяжелый выбор!!", "И 1, и 2!", "Настюша-красатуша. Обе!". Пост пришелся по вкусу пользователям Instagram, и они оставили под снимками десятки тысяч лайков. -0-