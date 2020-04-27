Настоящие друзья: кошка заботливо моет пса, а тот не против - видео

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная дружба животных поразила пользователей YouTube. Кошка Мурка моет своего друга - лабрадора Элю.

"Они настоящие друзья. Лабрадор Эля и кошка Мурка. Эле 7 лет, Мурке 13 лет. Они любят и заботятся друг о друге", - прокомментировала ролик хозяйка животных.

Подписчиков канала поразило такое отношение животных друг к другу: "Дружба кошки с собакой! А говорят - такого не бывает!", "Какие они милые! Так аккуратно, заботливо друг за другом ухаживают! Просто прелесть!", "Какие они милые!", "Какие друзья".-0-