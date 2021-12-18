"Настоящие мужчины знают толк в хорошем парфюме": пума привела в восторг пользователей сети (Видео)

Пуме по кличке Месси пришелся по душе запах парфюма хозяина Саши…

Пользователям YouTube очень понравилось видео с забавным Месси. Ролик набрал 138 тысяч просмотров и 11 тысяч лайков.

Некоторые подписчики канала в комментариях выразили свое мнение по поводу реакции пумы на парфюм: "Мне кажется, что Месси просто хочет перебить запах духов запахом себя! Потому что Месси - самый "сладкий" пум на свете! Точка", "Настоящие мужчины знают толк в хорошем парфюме! Месси не исключение, он суперский котей!", "Масян, пора рекламировать духи и одеколоны!", "Зато теперь вы знаете, что подарить пуму на Новый год", "Месси сходит с ума от духов, а мы сходим с ума от Месси! Надо выпускать бренд духи "Месюша"", "Отличная реклама духов от пумы Месси", "Тут все ясно. Пума из хорошей семьи ценит качественный парфюм. Малыш решил, что неправильно папа пахнет. Папа, ты будешь пахнуть котом, а парфюм я возьму на себя".