Настоящий помощник: ослик удивил YouTube, когда решил прибраться во дворе (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Канады стал свидетелем удивительной ситуации, которой он с радостью поделился на YouTube.

В городе прошел снегопад и двор хорошо замело. Утром хозяин принялся чистить дорожки, а рядом с ним уже был десятилетний ослик по кличке Лобо. Необычный питомец всегда рад заняться чем-нибудь вместе с хозяином, поэтому уборка снега его вполне устроила.

На мгновение мужчина отвернулся, а ослик схватил лопату и принялся помогать хозяину. Подобная картина вызвала улыбку на лице канадца, поэтому он записал происходящее на видео и опубликовал на YouTube. Кадры понравились пользователям, ролик за короткое время посмотрели огромное число раз, а в комментариях люди отметили, что ослик - настоящий помощник. -0-