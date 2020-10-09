Настырный носорог прервал любовные утехи львов и рассмешил туристов - видео

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР смогли записать на видео забавный случай с участием парочки львов и агрессивного носорога. Кадры разместили в YouTube.

Туристы катались по парку, когда заметили двух львов, которые решили предаться любовным утехам. Люди включили камеры, но тут объявилась "полиция нравов" в лице настырного носорога. Животное непродолжительное время смотрел на кошек, а после бросился к ним, пытаясь прогнать.

Разумеется, львы решили не рисковать и поспешили удалиться, а туристы посмеялись от души, став свидетелями такого противостояния. Неудивительно, что кадры быстро собрали в сети десятки тысяч просмотров. -0-