Наталья Бочкарева заинтриговала подписчиков новым снимком

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса театра и кино опубликовала на своей странице в Instagram свежее фото и заинтриговала пользователей сети.

Артистка поделилась снимком, где предстала в белом платье, которое смахивает на свадебное, и с шикарным букетом цветов. Никто из поклонников звезды так и не смог понять, что произошло, а подпись к посту только добавила интриги.

"Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!" - написала Наталья Бочкарева в Instagram.

Подписчики начали бурно обсуждать снимок и каждый предположил, что же произошло в жизни актрисы. Одни считают, что она действительно вышла замуж, а другие думают, что Бочкарева получила новую роль в кино и похвалили ее образ.

К слову, 5 лет назад актриса развелась. После этого она всегда появлялась на светских мероприятиях в одиночестве и не распространялась о своих любовных связях. -0-