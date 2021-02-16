Наталья Фриске удивила снимком из Санкт-Петербурга - фанаты немного опешили из-за того, на кого она похожа

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Фриске поделилась в Instagram фото со своим бойфрендом во время поездки в Санкт-Петербург.

Фанаты были удивлены, может даже ошарашены, снимком. И вот почему! Во-первых, Наталья на фото - вылитая Жанна Фриске, ее знаменитая сестра. Некоторые фолловеры написали, что прямо вздрогнули, посмотрев на фотографию. Во-вторых, многие подметили, что она очень похожа со своим бойфрендом. Наверное, это судьба и истинная любовь!

Напомним, что о новом романе сестра Жанны Фриске рассказала в Instagram, опубликовав совместные фото, сделанные в рамках рекламной съемки.-0-