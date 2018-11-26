Наталья Орейро сняла клип в Росcии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая уругвайская актриса и певица Наталья Орейро опубликовала на видеохостинге YouTube клип на песню "To Russia with Love", снятый в подмосковной Балашихе.
По сюжету ролика Орейро приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Девушки устраивают веселый праздник.
Певица спела часть песни на русском языке, а в конце ролика поздравила всех с Новым годом.
Позже Орейро рассказала "Российской газете", что хотела бы записать альбом на русском языке.
"Я хочу изучить его получше. Каждый раз, когда я приезжаю, то узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском", - рассказала певица.-0-
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