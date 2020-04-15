Наталья Подольская показала фото - фанаты с трудом ее узнали и заподозрили в беременности

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наталья Подольская опубликовала нежное фото в личном Instagram-аккаунте.

Но реакция фанатов оказалась неоднозначной: многие не узнали на фото любимую звезду. Но все же признали, что она выглядит как принцесса. Некоторые фолловеры обратили внимание на округлившийся живот: кто-то предположил, что Подольская беременна. Другие же подчеркнули, что это просто особенность ее платья: оно воздушное и пышное.-0-

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