Наталья Подольская покрасовалась в купальнике, но фотошоп разрушил все впечатление

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная певица Наталья Подольская отправилась на отдых, а недавно в Instagram поделилась свежим кадром.

Артистку запечатлели рядом с бассейном в розовом бикини. На руках у Подольской сидел малыш, однако явный фотошоп разрушил все впечатление. Пользователи указали звезде, что ее ноги невероятным образом стали длиннее, а плитка на фоне этого не выдержала и серьезно исказилась.

Конечно, на такую ретушь пользователи отреагировали в комментариях, однако были и те, кто восхитился стройным и соблазнительным видом Натальи Подольской. -0-