Наталья Подольская так сфотографировалась с сыном, что Instagram в слезах умиления

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Подольская опубликовала в Instagram трогательное фото со своим сыном Иваном.

Мальчик лежит на груди, можно наблюдать его голову. А Наталья его обнимает, целует и нежно смотрит в кадр.

Наталья Подольская забыла дома одну вещь из-за которой вечеринка быстро закончилась Она сидит в заведении с грустным выражением лица - фанаты тут же заинтересовались, что же случилось. Оказывается, она забыла дома блок от молокоотсоса. Поэтому ее вечеринка быстро закончилась - Наталья засобиралась домой.

Фанаты пришли в восторг от увиденного, многие написали, что пустили слезу от такой теплой фотографии. Фолловеры пожелали семье Натальи счастья и здоровья.-0-