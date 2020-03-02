Наталья Подольская удивила подписчиков фотографией без одежды!

Наталья Подольская. Фото из Instagram
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наталья Подольская поделилась в своем Instagram необычным фото. Одежды на ней не видно, а на обнаженном теле красиво лежат локоны. Звезда подписала пост: "Новый альбом выйдет 6 марта. Как Вы думаете он будет называться?"
Подписчики принялись отгадывать название альбома, но многие не смогли оставить без комментариев фото Подольской: "Божественно прекрасный цветочек, красавица Наталия", "Прелесть", Роскошная леди".
Нашлись среди поклонников звезды и те, кто по достоинству оценил прическу Подольской: "Вам очень идут волны".