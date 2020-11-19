Наталья Подольская забыла дома одну вещь из-за которой вечеринка быстро закончилась

Наталья Подольская. Фото из Instagram
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Подольская порадовала фолловеров новым постом в Instagram.
Она сидит в заведении с грустным выражением лица - фанаты тут же заинтересовались, что же случилось. Оказывается, она забыла дома блок от молокоотсоса. Поэтому ее вечеринка быстро закончилась - Наталья засобиралась домой.
Напомним, что недавно Подольская во второй раз стала мамой. У нее и Владимира Преснякова родился мальчик, которого звездные родители назвали Иваном.-0-