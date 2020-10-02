Наталья Рудова похвасталась в Instagram шикарной физической формой

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил поклонников звезды.

Девушка загрузила в соцсеть несколько селфи, где запечатлена в черном топе и короткой юбке с цветочным принтом. Впрочем, не только наряд вызвал восторг фолловеров, но и стройная фигура Натальи Рудовой.

Выбранный знаменитостью образ выгодно подчеркнул шикарную физическую форму актрисы, что вызвало массу комплиментов в адрес звезды экрана от многочисленных подписчиков. Пост быстро собрал сотни тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-