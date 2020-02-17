Наталья Рудова в обтягивающем платье лишила фанатов дара речи

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Наталья Рудова разместила в Instagram свежий пост и восхитила подписчиков своим внешним видом.

Артистка предстала перед фолловерами в коротком и обтягивающем золотом платье с тонкими бретельками. Выбор наряда и завораживающий взгляд Натальи Рудовой никого не оставил равнодушным. В подписи к посту она рассказал, что очень "соскучилась по платьям" и попросила комплиментов в свой адрес.

Разумеется, поклонники актрисы не поскупились на приятные слова и отметили, что знаменитость выглядит сногсшибательно. Менее чем за сутки фотография Натальи Рудовой собрала тысячи восторженных комментариев. -0-