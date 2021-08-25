Наталья Рудова в преддверии осени поделилась нежными фото с моря

Артистка решила в преддверии осени поделиться нежными фото, который она сделала во время своего недавнего отдыха на море. Для этого Наталья Рудова отправилась на пристань, примерив белое платье с цветочным принтом, а также рубашку, с помощью которой она обнажила плечи.











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