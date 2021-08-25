Наталья Рудова в преддверии осени поделилась нежными фото с моря

Наталья Рудова. Фото из Instagram
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Наталья Рудова представила в Instagram новый пост и очаровала сеть.
Фотографии получились очень атмосферными и нежными, что отметили в комментариях многочисленные фолловеры звезды. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал массу восхищенных комментариев и огромное число лайков.-0-
Артистка решила в преддверии осени поделиться нежными фото, который она сделала во время своего недавнего отдыха на море. Для этого Наталья Рудова отправилась на пристань, примерив белое платье с цветочным принтом, а также рубашку, с помощью которой она обнажила плечи.
Фотографии получились очень атмосферными и нежными, что отметили в комментариях многочисленные фолловеры звезды. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал массу восхищенных комментариев и огромное число лайков.-0-