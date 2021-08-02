Наталья Водянова похвасталась своей фигурой во время отдыха на яхте

Ольга Водянова. Фото из Instagram
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская модель Наталья Водянова представила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.
Звезда проводит время на отдыхе и решила развлечься на яхте. Для этого Наталья Водянова примерила закрытый черный купальник и взяла в руки бокал. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Натальи Водяновой, а звезда дополнила образ платком и солнцезащитными очками.
Кадры пришлись по вкусу пользователям, которые завалили Наталью Водянову массой хвалебных комментариев, а также оставили огромное число лайков. -0-