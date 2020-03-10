Наталья Водянова прогулялась по Парижу без макияжа, но фанатов заинтересовала ее булка

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель и актриса Наталья Водянова разместила в личном Instagram-аккаунте свежее фото: на нем она гуляет по Парижу без капли макияжа на лице. Она одета в стильный костюм, а сам снимок сделан на фоне пекарни.

К слову, в руках Водянова держит багет. Именно он и стал "изюминкой" этого снимка по мнению некоторых подписчиков. Они отметили, что, видимо, эта свежая булка очень вкусная и свежая. Не зря Франция славится своей выпечкой. При этом и Наталье уделили внимание, отметив, что она выглядит потрясающе.-0-